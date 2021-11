Gold: Erneuter Rücksetzer vor der Fed-Sitzung!

Vor der Sitzung der Federal Reserve fällt der Goldpreis wieder deutlich zurück. Der Angriff auf die runde Marke von 1.800 US-Dollar ist vorerst gescheitert.

Heute Abend tagt die Federal Reserve. Die Marktteilnehmer erwarten, dass die US-Notenbank heute den Beginn des sogenannten Taperings beschließt. Derzeit kauft die Fed jeden Monat Schuldpapiere in Höhe von 120 Mrd. US-Dollar vom Markt und sorgt damit für viel Liquidität. Die Höchstkurse beim Dow Jones Industrial Average als auch beim S&P 500 sind eine Folge der reichlichen Versorgung der Märkte mit billigem Geld. Doch mit dem Tapering soll das Kaufvolumen sukzessive bis auf Null zurückgeführt werden. Viele Analysten rechnen damit, dass die Fed dieses Ziel spätestens im kommenden Sommer erreicht und dann mit den ersten Zinserhöhungen beginnt, um die vielleicht doch nicht nur temporäre Inflation in den Griff zu kriegen.

Gold gibt erst einmal nach

Fakt ist, dass im Vorfeld der Sitzung der Goldpreis kräftig nachgegeben hat und auf 1.760 US-Dollar je Unze zurückgefallen ist. Der erneute Angriff auf die runde Marke von 1.800 US-Dollar wurde damit abgeblasen. Sollte die Fed heute tatsächlich den Beginn des Taperings bekannt geben, könnte Gold aber in der Folge durchaus als Gewinner in Erscheinung treten. Denn noch steht eine mögliche Zinserhöhung in den Sternen und in den vergangenen Jahren sind den Notenbankern immer wieder Gründe eingefallen, warum man an der Nullzinspolitik festhalten sollte. Sollte es überhaupt keine Signale für ein Tapering geben, dürfte Gold sofort profitieren. Zumal der Markt den erheblichen Inflationsdruck nicht ewig ignorieren kann.

Goldexplorer zu Schnäppchenpreisen

Im Gegenstaz zum Goldpreis haben viele Goldaktien in den vergangenen Monaten noch keine echte Erholungsbewegung gezeigt. Viele Goldexplorer notieren noch immer nahe historischer Tiefststände, sowohl im Verglech zum Gesamtmarkt als auch zum Goldpreis, wie jüngst die Analysten von Haywood notierten. So gaben die Papiere von Cartier Resources (0,19 CAD | 0,14 Euro; CA1467721082) zuletzt deutlich nach. Die Kanadier entwickeln in Québec die historische Chimo-Mine in der bekannten Mining-Region Val-d’Or. Drumherum befinden sich jede Menge andere Minen und Verarbeitungsanlagen. Hier könnte sich ein Aufkäufer die Kosten für eine eigene Mühle sparen. Fakt ist: Noch bis 1997 wurde hier Gold produziert und ein Teil der Infrastruktur wie die Stollen sind noch bis in eine Tiefe von rund 900 Metern vorhanden und nutzbar. Dementsprechend könnte man Chimo mit relativ wenig Kapital und in kurzer Zeit zurück in Produktion bringen. Für die Chimo-Mine hat Cartier im Frühling eine neue Ressourcenschätzung vorgelegt. Demnach liegen dort mehr als 2 Mio. Unzen an Gold (ausführlich hier).