In der letzten charttechnischen Besprechung vom 11. Oktober 2021: „Nike: Schönes Chartbild“ wurde auf eine potenzielle Trendwende im Kursverlauf an der markanten Unterstützung sowie den Hochs aus Ende 2019 um 147,95 US-Dollar hingewiesen. Nur wenig später konnte ein untergeordneter Abwärtstrend und anschließend der EMA 50 mit dem Haupttrend überwunden werden. Das brachte ein regelkonformes Kaufsignal auf zur Stunde 171,00 US-Dollar hervor. Noch ist ein Anstieg an die Jahreshochs bei 174,38 US-Dollar nicht gelungen, könnte aber für die nächsten Stunden bevorstehen.

Stopps nachziehen!

Tendenziell ergeben sich derzeit keine Handelsansätze, vielmehr dient diese Besprechung einem kleinen Update zu der Analyse vom 11. Oktober. Ein sinnvoller Stopp kann jetzt um 165,00 US-Dollar angesetzt werden, so langsam kommen jetzt auch sukzessive Gewinnmitnahmen infrage. Ein vollständiger Ausstieg kann bei Erreichen der Augusthochs bei 174,38 US-Dollar erfolgen.