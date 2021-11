Wird heute Jerome Powell seine vorletzte Pressekonferenz als Chef der US-Notenbank Fed geben? Klar ist: Powell wird heute das Tapering ankündigen, vermutlich im Volumen von 15 Milliarden Dollar pro Monat.

Wird heute Jerome Powell seine vorletzte Pressekonferenz als Chef der US-Notenbank Fed geben? Klar ist: Powell wird heute das Tapering ankündigen, vermutlich im Volumen von 15 Milliarden Dollar pro Monat. Was aber sagt Powell und die Fed (wir berichten bei FMW um 19Uhr über das Statement der Fed und um 19.30 die Pressekonferenz von Powell) zur Inflation? Im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Notenbank die Märkte wenig verändert, niemand rechnet mit einer Überraschung. Aber die politische Ausgangslage ist pikant: US-Präsident Biden ist unter Druck - und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er den linken US-Demokraten Zugeständnisse machen muß. Also jenen linken US-Demokraten, die Powell für "gefährlich" halten, weil er die Exzesse an den Märkten zu verantworten habe..

