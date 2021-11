Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Credit Suisse Q3 Earnings Better Than Expected on Top & Bottom Line (PLX AI) – Credit Suisse Q3 CET1 capital ratio 14.4%Q3 net income CHF 434 million vs. estimate CHF 334 millionQ3 revenue CHF 5,437 million vs. estimate CHF 5,030 millionQ3 pretax profit CHF 1,008 millionCredit Suisse Q3 Net release of provision for …