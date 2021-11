Andritz Gets High Triple-Digit Million Euro Order for Pulp Production Tech Autor: PLX AI | 04.11.2021, 07:00 | | 14 0 | 0 04.11.2021, 07:00 | (PLX AI) – Andritz received a significant order from an international pulp and paper producer to supply energy-efficient and environmentally friendly pulp production technologies and key process equipmentThe contract has a high triple-digit million … (PLX AI) – Andritz received a significant order from an international pulp and paper producer to supply energy-efficient and environmentally friendly pulp production technologies and key process equipmentThe contract has a high triple-digit million … (PLX AI) – Andritz received a significant order from an international pulp and paper producer to supply energy-efficient and environmentally friendly pulp production technologies and key process equipment

The contract has a high triple-digit million euro order value



