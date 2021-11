Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ProSiebenSat.1 Q3 Revenue Tops Estimates; Adj. EBITDA Below; Outlook Raised (PLX AI) – Prosieben Q3 revenue EUR 1,055 million vs. estimate EUR 1,029 million.Outlook FY adjusted EBITDA EUR 840 million, up from EUR 820 million previouslyOutlook FY revenue EUR 4,500 million, up from EUR 4,400-4,500 million …