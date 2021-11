Outokumpu Boosts EBITDA Run-Rate Improvement Target to EUR 250 Million from EUR 200 Million Autor: PLX AI | 04.11.2021, 07:56 | | 12 0 | 0 04.11.2021, 07:56 | (PLX AI) – Outokumpu increases its financial target on EBITDA run-rate improvementOutokumpu EBITDA run-rate improvement target from EUR 200 million to EUR 250 millionDeleveraging also continues through the first phase of the strategy beyond the … (PLX AI) – Outokumpu increases its financial target on EBITDA run-rate improvementOutokumpu EBITDA run-rate improvement target from EUR 200 million to EUR 250 millionDeleveraging also continues through the first phase of the strategy beyond the … (PLX AI) – Outokumpu increases its financial target on EBITDA run-rate improvement

Outokumpu EBITDA run-rate improvement target from EUR 200 million to EUR 250 million

Deleveraging also continues through the first phase of the strategy beyond the initial leverage target, company says Outokumpu Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Outokumpu Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer