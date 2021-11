In der letzten charttechnischen Besprechung vom 29. Oktober 2021: „Brent Crude Öl: Rohstoff dreht an 2018’er Hochs!“ wurde auf eine mögliche Trendwende im Bereich der Verlaufshochs aus 2018 bei 85,68 US-Dollar hingewiesen, daran hat sich der Energieträger bravourös gehalten und ist exakt an dieser Stelle zur Unterseite abgedreht. Aktuell notiert der Rohstoff um 82,00 US-Dollar, weitere Abschläge sollten zwingend einkalkuliert werden. Wer allerdings ein Short-Investment eingegangen ist, sollte nun seine Stopps merklich nachziehen, als sinnvoll wird vorläufig ein Niveau um 84,45 US-Dollar erachtet.

Aufwärtstrend intakt

Aktuell läuft bei Brent Crude Öl eine nicht unerwartete Konsolidierung ab, Ziele sind weiterhin bei 77,84 US-Dollar und darunter im Bereich von 70,00 US-Dollar angesiedelt. An Ersterer Marke wird sich allerdings der Weg erst noch entscheiden müssen. Bestehende Short-Positionen können weiter laufen gelassen werden, aber auch ein frischer Einstieg wäre durchaus denkbar. Die Gefahr dynamischer Zugewinne ist jedoch allgegenwärtig, sämtliche Aufwärtstrendverläufe sind weiterhin intakt!