Norden Trims Top of Guidance, Starts Share Buyback of $40 Million Autor: PLX AI | 04.11.2021, 08:16 | | 0 | 0 04.11.2021, 08:16 | (PLX AI) – Norden Outlook FY adjusted net income USD 150-200 million compared to USD 140-220 million previously.Q3 EBIT USD 78.3 million vs. estimate USD 89 millionQ3 adjusted net income USD 51.6 millionNorden starts share buyback up to $40 … (PLX AI) – Norden Outlook FY adjusted net income USD 150-200 million compared to USD 140-220 million previously.Q3 EBIT USD 78.3 million vs. estimate USD 89 millionQ3 adjusted net income USD 51.6 millionNorden starts share buyback up to $40 … (PLX AI) – Norden Outlook FY adjusted net income USD 150-200 million compared to USD 140-220 million previously.

Q3 EBIT USD 78.3 million vs. estimate USD 89 million

Q3 adjusted net income USD 51.6 million

Norden starts share buyback up to $40 million

Expecting a strong Q4 result in Dry Operator having neutralised its position ahead of recent spot market declines

Sacrificing short-term operating earnings by adding T/C capacity in Tanker Operator and selling Dry Cargo vessels to capture value increases Dampskibsselskabet Norden Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Dampskibsselskabet Norden Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer