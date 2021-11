Am 11. November veröffentlicht Varta den Zwischenbericht für das dritte Quartal 2021. Betrachtet man den Gewinn pro Aktie (EPS) in den zurückliegenden Jahren, fällt auf, dass Varta kaum negative Auswirkungen durch die Pandemie zu verzeichnen hatte. Im Jahr 2020 konnte das EPS um 84 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Auch für die kommenden Jahre sind im Durchschnitt EPS von 24 Prozent pro Jahr eingeplant. Können die geplanten Zahlen erreicht werden, ergibt das ein erwartetes KGV 2023 von aktuell 26. Nachdem Varta am Ende des Jahres in den milliardenschweren Markt für Elektroauto-Batterien eintritt, ist auch längerfristiges Wachstum über das Jahr 2023 hinaus wahrscheinlich. Denn es ist durchaus legitim anzunehmen, dass auch Varta mit der Nachfrage seitens der Automobilindustrie mitwachsen wird und dadurch einiges an Kursfantasie in sich birgt. Unter diesem Blickwinkel relativiert sich auch das 2023er KGV von 26.

.

Zum Chart

.

Die Kursentwicklung von Varta spiegelt den Erfolg des Batteriespezialisten im Markt für Bluetooth-Kopfhörer wieder. Unter diesem Aspekt ist es auch zu verstehen, dass die Marktteilnehmer verschnupft reagieren, wenn sich deren Verkaufszahlen stabilisieren. So geschehen im Zuge der Präsentation der Q2 Zahlen am 13. August 2021. Der Rückgang bei Akkus für Bluetooth-Kopfhörer zum Q2 enttäuschten die Marktteilnehmer, was die Aufwärtsentwicklung stoppte und Ursache für einen Kurssturz im Ausmaß von 24 Prozent in den Stunden vor und nach der Veröffentlichung war. Bemerkenswert ist die Stabilität der Unterstützung rund um den Wert bei 109,18 Euro. Dieser Wert wurde seit der Korrektur fünf Mal getestet, aber nicht mehr unterschritten. Aktuell hat sich die Kursentwicklung wieder in einer Range zwischen 124,25 Euro und 135,35 Euro eingependelt. Bezüglich der Q3 Zahlen zum 11. November könnte Varta die Marktteilnehmer wieder milde stimmen, nachdem die Lagerbestände für kleine Akkus im 2. Halbjahr wieder den Weg zum Konsumenten finden werden.