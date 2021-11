Die Fed beginnt wie erwartet mit dem Tapering - und hält dennoch an ihrem Mantra einer angeblich "vorübergehenden" Inflation fest. Fed-Chef Powell wirkte gestern merkwürdig fahrig, besonders pikante Fragen zur Inflation

Die Fed beginnt wie erwartet mit dem Tapering - und hält dennoch an ihrem Mantra einer angeblich "vorübergehenden" Inflation fest. Fed-Chef Powell wirkte gestern merkwürdig fahrig, besonders pikante Fragen zur Inflation beantwortete er, indem er von seinem Skript ablas. All das hatte gelegentlich surreale Züge, man fragt sich, ob Powell wirklich in der derselben Realität lebt: so behauptete er, dass eine Lohn-Preis-Spirale nicht in Sicht sei - was durch die jüngsten Daten eindringlich widerlegt ist. Da auch Powell diese Daten kennt, sagt er die Unwahrheit. Oder genauer: er lügt, denn er weiß, dass die Fakten anders sind als von ihm behauptet!

Hinweise aus Video:

