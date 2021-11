Gewinnerwartungen für die Zukunft gesunken

Vor einer Woche hatte ich zur laufenden Berichtssaison geschrieben, dass mit fast jeder Bilanz, die von den Unternehmen vorgelegt wird, derzeit das (kumulierte) Gewinnwachstum steigt.

Vor einer Woche hatte ich zur laufenden Berichtssaison geschrieben, dass mit fast jeder Bilanz, die von den Unternehmen vorgelegt wird, derzeit das (kumulierte) Gewinnwachstum steigt. Und diese Tendenz hat sich für das abgelaufene 3. Quartal 2021 bis heute fortgesetzt. Waren die Erwartungen für das Gewinnwachstum im S&P 500 am vergangenen Mittwoch bereits auf +37,6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen, so haben sie sich nun auf +40,4 % noch einmal verbessert.

Kein Wunder also, dass die Anleger derzeit nur relativ wenig Gedanken daran zu verschwenden scheinen, dass es mit den Aktienkursen auch durchaus mal wieder abwärts gehen kann.

Gewinnerwartungen für das 4. Quartal 2021 gesunken!

Allerdings sollte man beachten, dass die Gewinnerwartungen für die kommenden Quartale nicht mehr steigen, sondern zuletzt teilweise sogar gesunken sind. So erwarten Experten für das aktuell laufende vierte Quartal 2021 aktuell im Durchschnitt „nur“ noch ein Gewinnwachstum von +22,0 %, nach noch 22,9 % vor einer Woche und 22,7 % vor zwei Wochen.



(Quelle: Refinitiv, eigene Bearbeitung)

Nun ist das keine dramatische Veränderung. Und das Pendel kann in den kommenden Tagen und Wochen auch wieder in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen. Doch blickt man auf die jüngst weiter gestiegenen Kurse am Aktienmarkt, dann scheinen Anleger die Gewinnentwicklung des vergangenen Quartals derzeit höher zu gewichten als das zukünftige Ertragspotential. Und das verwundert schon etwas, angesichts der Annahme, dass die Börsen eigentlich die Zukunft handeln.

Vieles hängt vom gestrigen Entscheid der US-Notenbank ab

Ich beobachte die Kursentwicklung der US-Indizes daher jedenfalls weiterhin mit Skepsis. Doch heute richtet sich der Blick der Anleger erst einmal klar auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank. Dabei wird mehrheitlich erwartet, dass die Anleihekäufe, die aktuell ein Volumen von 120 Mrd. USD pro Monat haben, reduziert werden. Eine Drosselung um 15 Mrd. USD je Monat dürfte im Markt bereits eingepreist sein. Denn laut Umfragen von Bloomberg erwarten 92 % (!) der Marktteilnehmer einen solchen Beschluss. Nur 4 % gehen davon aus, dass das monatliche Volumen um weniger als 15 Mrd. USD gekürzt wird. Der Startpunkt des Taperings wird von 63 % der Befragten im laufenden Monat und von 27 % im Dezember vermutet.