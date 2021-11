Es geht weiter: Die Bohrer auf dem Fosterville Toolleen-Projekt drehen sich wieder.

Die Bohrungen werden auf der westlichen Seite der Explorationslizenz EL006001 beginnen. Als Grundlage für die Bohrungen dienen umfangreiche Daten aus Schwerkraftmessungen sowie der Auswertung der Lithologie und bodenbasierter Pfadfinderelemente und die Modellierung der strukturellen Geologie. AIS kann sich bei seiner Arbeit an den Erkenntnissen des Nachbarn Kirkland Lake orientieren. Von Kirklands Fosterville Mine ist bekannt, dass Gesteine aus dem Perm die goldreichen Sedimente aus dem erdgeschichtlich älteren Ordovizium überlagern. Diese Sedimente sind das eigentliche Ziel der Bohrungen, da dort in der Vergangenheit Gold in der lokalen Umgebung der Goldmine Fostervile von Kirkland Lakes gefunden wurde.

A.I.S. Resources ( TSXV: AIS, FRA: 5YHA ) hat mit Aircore/RC-Bohrungen auf seinem Projekt Fosterville-Toolleen in direkter Nachbarschaft der berühmten Fosterville Mine von Kirkland Lake in den Goldfeldern von Victoria begonnen. In diesem zweiten Bohrprogramm peilt AIS zunächst 20 Bohrlöcher an. Das Gesamtprogramm soll 42 Bohrlöcher umfassen. Die Bohrlochtiefe wird im Durchschnitt 65 Meter betragen.

Phil Thomas, CEO, sagte: „Wir freuen uns sehr, dieses zweite Bohrprogramm mit den neuen Daten zu beginnen, die wir zusammengestellt haben.“



Abbildung 1. Die Standorte der Bohrlöcher sind als weiße Punkte und die früheren Bohrlöcher als schwarze und weiße Punkte gekennzeichnet. Die Konturen des Arsengehalts im Boden über einem oberen fortlaufenden Gravitationsbild mit weiß schattierten Bereichen sind die Arsenanomalien im Boden. Die schwarzen gepunkteten Linien sind die Verwerfungen/Lithogrenzen. Die gelb gepunktete Linie zeigt den Arsentrend entlang der Schwerkraftkante.

Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Hauptgravitationskante weist eine assoziierte Arsen-im-Boden-Antwort auf, die sich über einer tieferen, starken Gravitationsanomalie im nördlichen Teil der Untersuchung deutlich ausweitet.



Abbildung 2. AIS Fosterville-Toolleen grenzt an den Kirkland Lake Fosterville Block 3.

AIS besitzt 100 % des 28 km² großen Goldprojekts Fosterville-Toolleen, das 9,9 km von der Goldmine Fosterville von Kirkland Lake entfernt liegt. Außerdem besitzt AIS eine 60 %-Beteiligung am 58 km² großen Goldprojekt Yalgogrin in New South Wales (mit dem Recht, 100 % zu erwerben) und eine 100 %-Beteiligung am 167 km² großen Goldprojekt Kingston in Victoria Australia in der Nähe von Stawell und Navarre. Das Unternehmen hat auch Joint-Venture-Beteiligungen mit Spey Resources Corp. an Lithium-Sole-Lagerstätten in Argentinien in den Salaren Incahuasi und Pocitos.

Fazit: Wie viele Nachbarn von Kirkland Lake ist AIS Resources mit dem unbescheidenen Ziel angetreten, ein zweites Fosterville zu finden. Zweifellos besitzt das Unternehmen dazu das richtige Team mit dem dafür nötigen geologischen Sachverstand. Immerhin war Denis Walsh schon an vorderster Front für Kirkland Lake erfolgreich. Die neuen Bohrungen sind deshalb geologisch hervorragend begründet. Man kann sich ausrechnen, dass ein Bohrerfolg AIS schlagartig berühmt machen würde. Bis dahin kämpft AIS mit einer chronischen Unterfinanzierung, was dem Markt sichtlich nicht behagt.

Davon abgesehen sollte der jüngste Coup von Kirkland Lake das Interesse der Investoren neu auf das Umfeld von Fosterville lenken. Kirkland Lake hat - wie berichtet – soeben eine öffentliche Ausschreibung gewonnen und mehrere große Lizenzen rund um die Mine erworben. Kirkland und AIS sind jetzt direkte Nachbarn! Kirkland Lake musste sich verpflichten, im Zeitraum von fünf Jahren 90 Mio. Dollar in Exploration rund um Fosterville zu stecken. So etwas tut kein Unternehmen leichtfertig. Das Investitionsversprechen von Kirkland Lake unterstreicht, für wie aussichtsreich man dort die Victoria Goldfields hält. Aus unserer Sicht steht AIS daher zu Unrecht im Schatten der Aufmerksamkeit. Wir drücken für die laufenden Bohrungen die Daumen.

