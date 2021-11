Nur 18 der 900 vom Handelsblatt untersuchten globalen Aktienfonds erzielen höhere Erträge als der MSCI World. Sechs davon sollen auch in Sachen Nachhaltigkeit gut abschneiden. Doch stimmt das wirklich?

Hellgrüne globale Aktienfonds mit Top-Rendite Fonds Wertentwicklung seit Jahresbeginn (%) 5-Jahresperformance (%) ESG-Rating Cleanvest Acadian Global Equity 32,9 % 15,1 % Mittel Acatis Aktien Global

Fonds 31,6 % 15,1 % Hoch UBAM 30 Global Leaders Equity 30,3 % 17,3 % Mittel Seilern World Growth 28,1 % 19,8 % Hoch Uni Dynamic Fonds: Global 25,7 % 17,7 % Mittel Threadnedle (Lux)- Global Focus 25,6 % 18,2 % Hoch Metzler Global Equities Sustainable 24,9 % 16,3 % Mittel iShares Dow Jones Global Titans 50 24,9 % 16,4 % Niedrig Xtrackers MSCI World Quality Ucits ETF 24,7 % 14,6 % Niedrig Uni Global 24,6 % 14,0 % Niedrig iShares Edge MSCI World Quality Factor Ucits ETF 24,6 % 14,1 % Niedrig Cape Capital Sicav-Ucits - Cape Equity 23,9 % 15,7 % Mittel Lyxor Dow Jones Globale Titans 50 Ucits ETF 23,8 % 16,5 % Niedrig Quantex Global Value Fund 23,5 % 18,0 % Mittel Nordea 1 - Global Opportunity 23,5 % 16,6 % Hoch Goldman Sachs Global Equities Partners Pf. OCS 23,3 % 14,1 % Mittel Schroder ISF Global Sustainable Growth 23,2 % 17,2 % Hoch BGF Global Long-Horizon Equity 23,0 % 16,3 % Hoch MSCI World Index zum Vergleich 22,7 % 14 % -------------

Quelle: Handelsblatt

Doch es gibt deutliche Kritik an der angewendeten Nachhaltigkeitsbewertung. Denn von den sechs Fonds mit überdurchschnittlicher Rendite sowie vermeintlich guter ESG-Bewertung hat nur der Schroder ISF Global Sustainable Growth eine explizite Nachhaltigkeitsstrategie in den Fondsunterlagen festgeschrieben.

Doch bei Investmentfonds ohne explizite Nachhaltigkeitsstrategie "erfolgt die Auswahl der Investmenttitel nicht unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten", erklärte Wirtschafts- und Sozialethiker Klaus Gabriel, Vorstand bei CRIC – einem Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage –, im Gespräch mit wallstreet:online.

In Bezug auf die Nachhaltigkeit sei "das Ergebnis dann rein zufällig und könnte morgen schon wieder anders aussehen", so Gabriel. Zur Verdeutlichung: Nun, weil ein Investmentfonds aktuell einige grüne Aktien im Portfolio hat und nicht in Kohleunternehmen investiert ist, bedeute dies nicht, dass der Fonds auch in Zukunft keine nichtnachhaltigen Titel ins Portfolio aufnimmt. Dies kann erst durch einen in den Fondsunterlagen festgeschriebenen, expliziten und umfangreichen Nachhaltigkeitsansatz verhindert werden.

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) definiert nachhaltige Investments deshalb wie folgt: "Nachhaltige Geldanlagen zeichnen sich dadurch aus, dass Finanzanbieter in ihren explizit als nachhaltig bezeichneten Anlageprodukten oder Anlagevehikeln diejenigen ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (ESG-Ansatz) verbindlich in ihren Anlagebedingungen und Verkaufsprospekten ausweisen, die sie in ihren Anlagestrategien und Investmentprozessen zum Tragen kommen lassen. "

Der ESG-Systematik von Cleanvest berücksichtigt zudem nur zehn Nachhaltigkeitskriterien. Investments in Kohle, Öl und Gas, Atomenergie sowie Waffen führen zu einer Abwertung (Negativkriterien). Investments in Grüne Technologien, Bildung und Gesundheit führen hingegen zu einer Aufwertung (Positivkriterien). Investments, die nicht frei von Kinderarbeit sind, oder eine Gefahr für Artenschutz, indigene Rechte oder die Gleichstellung von Frauen darstellen, führten ebenfalls zu einer Abwertung.

Andere nachhaltige Anlagestrategien wie Stimmrechtsausübung oder Engagement bleiben bei Cleanvest unberücksichtigt. Jedoch "zeigen wissenschaftliche Untersuchungen zunehmend, dass eine Nachhaltigkeitswirkung bei Investmentfonds am ehesten durch Dialogstrategien (Engagement und Voting) stattfinden kann", so Gabriel.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion