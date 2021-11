Das ist ein Durchbruch für Cybin. Mit Genehmigung der DEA kann man nun die Psychedelika-Forschung im eigenen Labor vornehmen.

Durchbruch für Cybin Inc. ( NEO CYBN / NYSE American CYBN / WKN A2QJAV ) ! Wie soeben gemeldet wurde, hat die US-amerikanische Rauschgiftbehörde dem Biotechunternehmen, das sich der Erforschung und Entwicklung sogenannter psychedelischer Medikamente widmet, eine Lizenz erteilt, die es der Company erlaubt, in wesentlich größerem Umfang in den eigenen Laboren zu forschen!

Schedule I Drug: Eine Droge oder eine andere Substanz, die mit hoher Wahrscheinlichkeit missbraucht wird oder süchtig macht und die in den Vereinigten Staaten keine von der FDA zugelassene medizinische Verwendung hat. Die jetzt von der DEA an Cybin vergebene Lizenz gilt für das Forschungslabor des Unternehmens im Raum Boston, das damit nun seine Rolle als Zentrum für Innovation und der Entwicklung von Medikamenten noch ausbauen können wird. Denn bisher führte Cybin einen Großteil seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit Hilfe verschiedener, global lizenzierter Forschungsorganisationen in den USA, Kanada und Großbritannien durch und nur zum geringen Teil im eigenen Hause.

Jetzt aber, da die Company über die so wichtige DEA-Lizenz verfügt, erwartet man bei Cybin, die internen Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten bedeuten ausweiten zu können und so die Entdeckung und Entwicklung neuer, innovativer Medikamente, die Komponenten enthalten, die unter die Schedule I fallen, besser voranbringen zu können.

Doug Drysdale, CEO von Cybin, ist zurecht zufrieden mit den Fortschritten der klinischen und regulatorischen Anstrengungen der Company seit ihrer Gründung. Mit Erhalt dieser Lizenz sieht Drysdals Cybin als „wahrhaft integrierte, biopharmazeutische“ Gesellschaft positioniert, die ihre Bemühungen, Psychedelika in Therapeutika zu überführen, nun fortsetzen kann.

