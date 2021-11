Pandora Chairman Buys shares for DKK 1.7 Million Autor: PLX AI | 04.11.2021, 16:39 | | 10 0 | 0 04.11.2021, 16:39 | (PLX AI) – Pandora says Ventotene Holding AS, a wholly owned company by Peter A. Ruzicka, Chair of Pandora A/S, has reported the purchase of 2,000 shares at a total price of DKK 1,701,019.60, and now holds a total of 22,000 shares in … (PLX AI) – Pandora says Ventotene Holding AS, a wholly owned company by Peter A. Ruzicka, Chair of Pandora A/S, has reported the purchase of 2,000 shares at a total price of DKK 1,701,019.60, and now holds a total of 22,000 shares in … (PLX AI) – Pandora says Ventotene Holding AS, a wholly owned company by Peter A. Ruzicka, Chair of Pandora A/S, has reported the purchase of 2,000 shares at a total price of DKK 1,701,019.60, and now holds a total of 22,000 shares in the company. Pandora Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



