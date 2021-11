Das Britische Pfund muss aktuell kräftig Federn lassen.

Bei dem Währungspaar hat der Wind aktuell gedreht. Hatte zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 30.10. noch das Britische Pfund die Oberhand, stellt sich aktuell die Lage ein wenig anders dar.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Der Chart offenbart es: Das Britische Pfund hat aktuell ein dickes Brett zu bohren. Zwischen 1,375 US-Dollar und 1,40 US-Dollar türmen sich die Widerstände. Die aktuell umkämpfte Zone um 1,385 US-Dollar stellt für das Pfund aus charttechnischer Sicht eine besondere Herausforderung dar, fallen doch in diesem Bereich die 200-Tage-Linie sowie ein relevanter Horizontalwiderstand zusammen. Eine weitere wichtige Hürde innerhalb des Clusters (1,375 US-Dollar / 1,40 US-Dollar) ist bei 1,39 US-Dollar auszumachen. […] Kurzum. Die Fülle der anstehenden Daten und Termine könnte für Bewegung bei GBP/USD sorgen. Auf der Oberseite muss sich das Britische Pfund durch den Widerstandsbereich 1,375 / 1,40 US-Dollar wühlen. Auf der Unterseite sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 1,36 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 1,34 US-Dollar wäre als Rückschlag zu bewerten und müsste eine Neubewertung der Lage nach sich ziehen.“

Mittlerweile sind die beiden Notenbanktermine (Fed am 03.11. und Bank of England am 04.11.) über die Bühne gegangen. Während die US-Notenbank am gestrigen Mittwoch eine Reduzierung der Anleihenkäufe bekannt gab, hielt sich die Bank of England mit Maßnahmen zurück. Das spiegelt sich aktuell auch bei GBP / USD wider.

Das Britische Pfund muss aktuell kräftig Federn lassen. Die zentrale Widerstandszone 1,375 / 1,40 US-Dollar verliert das Pfund so langsam aus den Augen. Der Bruch der wichtigen Unterstützung von 1,36 US-Dollar ist aus charttechnischer Sicht ein erstes Warnzeichen. Nun muss der Bereich um 1,34 US-Dollar halten. Sollte es für das Britische Pfund auch darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Kurzum. Das Britische Pfund ist nach den beiden Notenbanksitzungen stark unter Druck geraten. Mit dem Bruch der 1,36 US-Dollar wurde ein starkes Verkaufssignal generiert, das sich nun offenkundig in Richtung 1,34 US-Dollar entfalten kann. Sollte es für das Pfund auch darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.