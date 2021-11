Kupfer: Verloren im Niemandsland!

Der Kupferpreis schwankt derzeit stark. Der Markt kann sich nicht entscheiden zwischen den Sorgen um die Nachfrage aus China und den leeren Lagern in London und Shanghai.

Der Kupferboom ist vorprogrammiert, hieß es lange Zeit. Die starke Nachfrage, zusätzlich angetrieben durch den Batterieboom, trifft auf ein schwaches Angebot. Im Prinzip befindet sich der Weltmarkt seit Jahren im Defizit, wie der Branchenverband ICSG alle halbe Jahr vorrechnet. Es wurde in der vergangenen Dekade einfach zu wenig in neue Vorkommen investiert, alte Minen wiederum werfen nicht mehr genug ab oder werden mangels Kupfer stillgelegt. Doch derzeit trübt ausgerechnet China das Bild am Markt. Die Probleme in der Immobilienbranche des größten Kupferverbrauchers der Welt drückten den Kupferpreis zuletzt wieder unter die runde Marke von 10.000 US-Dollar. Charttechnisch bewegt sich Kupfer damit seit Monaten im Niemandsland. Ein Ausbruch will nicht so recht gelingen, unten wird aber stets gekauft.

…aber die Lager sind leer.

Denn auf der anderen Seite haben Händler und Zocker die weltweit leeren Lager vor Augen. Zusammen kommen die Börsen in London (LME), Shanghai (SFEH) und in den Vereinigten Staaten (CME) gerade mal auf einen Bestand von 232.550 Tonnen per Ende Oktober. Das sind satte 150.000 Tonnen weniger als ein Jahr zuvor. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum die großen Hedge Funds Kupfer trotz der Turbulenzen im Reich der Mitte nicht shorten, wie jüngst ein Marktkenner auf Mining.com spekulierte (siehe hier). Und das ist vielleicht das stärkste Argument dafür, dass der Kupferpreis dem starken Dollar und der (vermeintlichen) Nachfrageschwäche aus China auch weiterhin trotzen kann. Es gibt einfach nicht genug von dem roten Metall.

Doré Copper Mining: Analysten raten zum Einstieg

Wer diese Phase nutzen will, um langfristig in den Kupfermarkt zu investierne, sollte sich die Papiere von Doré Copper Mining (0,89 CAD | 0,63 Euro; CA25821T100) zu Gemüte führen. Die Kanadier haben gerade erst eine Ressourcenstudie für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen den Kupfergehalt um satte 107 Prozent steigern. Konkret umfasst Corner Bay bereits 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred). Ausführliche Informationen dazu finden Sie an dieser Stelle. CEO Ernest Mast strebt ab 2024 eine Produktion von 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr an. Aktuell kommt Doré Copper MIning auf einen Börsenwert von lediglich 64 Mio. CAD. Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Produktionsziel Jahreseinnahmen von deutlich mehr als 200 Mio. CAD. Die Analysten hatten erst jüngst ihre Kursziele für die Aktie aktualisiert. So hat Cormark Securities ein Kursziel von 2,30 CAD für die Aktie ausgegeben. Auch Paradigm Capital ist bullisch. Analyst Gordon Lawson gibt als 12-Monats-Kursziel stolze 3 CAD aus.