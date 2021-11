Nach der gestrigen Fed-Sitzung herrscht allgemein die Überzeugung: die Bären am Aktienmarkt sind tot! Aber manchmal leben Totgesagte doch länger! In diesme Zusasmmenhang sind die 10 Investment-Regeln der Börsen-Legende B

Nach der gestrigen Fed-Sitzung herrscht allgemein die Überzeugung: die Bären am Aktienmarkt sind tot! Aber manchmal leben Totgesagte doch länger! In diesme Zusasmmenhang sind die 10 Investment-Regeln der Börsen-Legende Bob Farrell interessant - diese zeigen, dass Bullen immer dann gefährlich leben, wenn es scheinbar keine Gegenargumente mehr gibt und alle bullisch sind. Fakt aber ist: die Notenbanken haben die Kontrolle verloren in Sachen Inflation: ihr Narrativ ist "angeschossen", sie müssen hoffen, dass die Inflation in 2022 wieder fällt, weil sie sonst stark reagieren müßten. Die Anleihemärkte sind die Wette gegen die Notenbanken bereits eingegangen - sie gehen davon aus, dass die Fed weit hinter der Kurve ist..

Hinweise aus Video:

1. "Börsen Jäger: Was hoch steigt, kann auch fallen – S&P500"

2. Live-Link zu China unter Xi Jinping: Eskaliert der Systemkampf mit den USA? Boom und Bust mit Special Guest Jürgen Kremb

https://www.youtube.com/watch?v=P8_dYNQjbTk



Das Video "Die Bären sind tot! Leben Totgesagte länger?" sehen Sie hier..