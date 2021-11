Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Genmab Raises Full-Year Revenue Guidance by DKK 600 Million (PLX AI) – Genmab 2021 revenue outlook now DKK 7,900-8,500 million, up from DKK 7,300-7,900 million previously.FY operating result outlook now DKK 2,300-3,200 million, up from DKK 1,500-2,400 million previouslyGenmab will publish earnings on Nov. 10