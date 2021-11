Aker Offshore Wind Teams up with Statkraft to Bid on Norwegian Floating Offshore Wind Project Autor: PLX AI | 05.11.2021, 07:02 | | 38 0 | 0 05.11.2021, 07:02 | (PLX AI) – Aker Offshore Wind, Ocean Winds and Statkraft unite to develop floating offshore wind in the Norwegian North Sea.The equal partnership will submit an application to the Norwegian authorities for the development of a commercial scale … (PLX AI) – Aker Offshore Wind, Ocean Winds and Statkraft unite to develop floating offshore wind in the Norwegian North Sea.The equal partnership will submit an application to the Norwegian authorities for the development of a commercial scale … (PLX AI) – Aker Offshore Wind, Ocean Winds and Statkraft unite to develop floating offshore wind in the Norwegian North Sea.

The equal partnership will submit an application to the Norwegian authorities for the development of a commercial scale floating offshore wind farm in the Utsira Nord license area in the Norwegian North Sea Aker Offshore Wind Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Aker Offshore Wind Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer