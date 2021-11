goldinvest.de Robert Friedlands Ivanhoe Electric treibt Earn-In mit Brixton Metals voran Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 05.11.2021, 08:16 | | 30 0 05.11.2021, 08:16 | Das Vehikel von Rohstofflegende Robert Friedland treibt die Entwicklung des Brixton Metals'-Projekts voran. Das Vehikel von Rohstofflegende Robert Friedland treibt die Entwicklung des Brixton Metals'-Projekts voran. Gemäß der Earn-In-Vereinbarung mit Brixton Metals Corporation (TSXV: BBB; FRA: 8BX1) hat Robert Friedlands private Gesellschaft Ivanhoe Electric Inc. elf Jahre Zeit 44,5 Mio. USD (4,5 Mio. USD in bar an Brixton und 40 Mio. USD für Explorationsaktivitäten) zu investieren und dafür einen 75prozentigen Anteil an dem Cu-Au-Au-Projekt Hog Heaven in Montana, USA, zu erwerben. Bereits nach der ersten Earn-In-Saison zieht Brixton eine erste Bilanz: Offenbar hat Ivanhoe Electric in kurzer Zeit wichtige Dinge vorangebracht. Dazu zählt der Abschluss eines 14.500 Meter langen Programms zur Neuvermessung der aktuellen und historischen Bohrkerne, die erneute Entnahme von etwa 2.600 Stoffproben aus historischen Bohrlöchern bei der Flathead Mine und Ole Hill (Ergebnisse stehen noch aus). Das Ziel ist es die historischen Mineralressourcen gemäß den Standards von NI 43-101 neu zu klassifizieren. Außerdem hat Ivanhoe Electric 337 Bodenproben und zusätzlichen Gesteinssplitterproben genommen und die geologische Kartierung des gesamten Bezirks akualisiert. Darüber hinaus wurde auf dem gesamten Projekt eine 3D-induzierte Polarisationsuntersuchung (IP) sowie eine Bodengravitationsuntersuchung durchgeführt. Auf diese Art der Untersuchung ist Ivanhoe Electric spezialisiert. Last but not least wurde die erste Phase einer Umweltverträglichkeitsprüfung (ESA) abgeschlossen. Das Cu-Au-Au-Projekt Hog Heaven ist ein Explorationsgrundstück im fortgeschrittenen Stadium, auf dem in der Vergangenheit hochgradiges Silber, Gold und Kupfer produziert wurde. Zwischen 1913 und 1975 produzierten Anaconda Copper Mining und die Pächter 6,7 Mio. Unzen Ag, 3.000 Unzen Au, 23 Mio. Pfund Pb und 0,6 Mio. Pfund Cu aus 0,23 Mio. Tonnen Direct Ship Ore mit einem Gehalt von 29 opt Ag. Das über eine Straße zugängliche Grundstück befindet sich im Flathead County, 55 Meilen süd-südwestlich der Stadt Kalispell im Nordwesten von Montana, USA.

Abbildung 1. Karte des Mineralienbesitzes von Brixton Metals.

Abbildung 2. Standortkarte des Projekts Hog Heaven. Christina Anstey, Vice President of Exploration, sagte: „Wir sind ermutigt, den Fortschritt zu sehen, den das Team von Ivanhoe Electric in so kurzer Zeit erzielen konnte. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der laufenden Scoping-Studie sowie auf mögliche neue Entdeckungen, die mit den neuen detaillierten Probenahmen und den fortschrittlichen geophysikalischen Untersuchungen, die im gesamten Gebiet durchgeführt wurden, umrissen wurden.“ Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Youtube

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Brixton Metals Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Gold Brixton Metals Aktie





0 Autor abonnieren

Disclaimer