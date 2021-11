Die finale Übertreibung

Die US-Notenbank (Fed) hat vorgestern wie erwartet die Reduzierung ihrer Anleihekäufe angekündigt.

Der aktuelle Beschluss wurde einstimmig getroffen. Dabei hielt sich die Notenbank eine Anpassung der Summen in den kommenden Monaten offen. Und auch beim Thema Leitzins wahrten sich die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell größtmögliche Flexibilität. Er ließ sich auf der Pressekonferenz vorgestern nicht zu einer konkreten Aussage hinreißen, was ebenfalls zu erwarten war.

Fed rechnet unverändert mit einem Rückgang der Inflation

Interessant war, dass die Fed im Statement zwar auf die gestiegenen Preise hinwies, aber zugleich noch einmal betonte, dass dies ein vorrübergehendes Phänomen ist. So wurde in dem Statement der Passus eingefügt, dass Angebots- und Nachfrageungleichgewichte im Zusammenhang mit der Pandemie und der Wiedereröffnung der Wirtschaft in einigen Sektoren zu erheblichen Preiserhöhungen beigetragen haben. Die Inflation sei dadurch erhöht, was aber weitgehend auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen sei.

Und weiter ist dem Statement zu entnehmen, dass die Risiken für die Konjunkturaussichten zwar bestehen bleiben, die Notenbank aber erwartet, dass Fortschritte bei den Impfungen und eine Lockerung der Angebotsbeschränkungen den weiteren Anstieg der Wirtschaftstätigkeit und der Beschäftigung sowie einen Rückgang der Inflation unterstützen werden.

Festhalten am Kurs gibt den Märkten Sicherheit

Die Notenbank gesteht damit keine großen Irrtümer in ihrer Einschätzung der fundamentalen Entwicklungen ein. Und sie setzt ihren Plan konsequent um. Dabei bereitet sie die Märkte behutsam auf jeden Schritt vor. Und das gibt den Anlegern eine gewisse Sicherheit, was diese damit honorieren, dass es zu keinen großen Marktverwerfungen kommt.

Massive Liquiditätsflut fördert aber auch Exzesse am Finanzmarkt

Das gilt allerdings nur, solange man die aktuellen spekulativen Exzesse, die sich jüngst wieder bei diversen Einzeltiteln und auch am Gesamtmarkt zeigen, nicht als Marktverwerfungen in Form von spekulativen Blasen bezeichnet. Denn es ist recht eindeutig, dass die Notenbanken mit ihrem nur sehr zögerlichen Vorgehen beim Beenden der massiven Liquiditätsflut Blasen an den Finanzmärkten fördern.