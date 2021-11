Microsoft präsentierte am 26. Oktober 2021 die Zahlen für das Q1 des Geschäftsjahres 2022, welches am 30. September 2021 endete. Dabei erzielte der Softwareriese aus Redmond im vergangenen Quartal einen Gesamtumsatz von 45,3 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Q1 2020 steigerte der Konzern damit den Umsatz um 22 Prozent. Der Betriebsgewinn betrug 20,2 Milliarden US-Dollar und stieg um 27 Prozent. Der Wachstumsmotor bei Microsoft ist das Geschäft mit seiner Cloud-Plattform Azure. Diese Plattform hat Microsoft - nach Amazon Web Services (AWS) - weltweit zum zweitgrößten Anbieter von Cloud-Diensten gemacht. Im vergangenen Quartal wuchs der Spartenumsatz um 36 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich. Die Zahlen kamen bei den Marktteilnehmern gut an, was einen Kurszuwachs am 27.Oktober von 5,34 zur Folge hatte.

.

Zum Chart

.

Seit der Veröffentlichung der Q1 Zahlen gab es einen Kurszuwachs in Höhe von 8,27 Prozent auf 336,44 US-Dollar. Damit markierte der Software-Riese wieder ein neues All Time High. Der Anstieg war so stark, dass der Kursverlauf der letzten 5 Handelstage sogar die obere Begrenzung des Trendkanals übertroffen hat. Auch der MACD sieht den Wert im überkauften Bereich. Es stellt sich jedoch die Frage, warum der Aufwärtstrend mittelfristig nach unten verlassen werden sollte, nachdem der Trend mehr als intakt erscheint. Es wäre aber nicht verwunderlich, wenn in den nächsten Wochen ein „milderer“ Kursverlauf innerhalb des Trendkanals zu beobachten ist. Mittelfristig ist es jedoch nicht sinnvoll, auf einen fallenden Kursverlauf zu wetten, nachdem der Vorteil eindeutig auf der „Long“-Seite liegt. In den letzten zwei Monaten hat sich auf der Unterseite ein wichtiger Support-Bereich in Höhe von 305,27 US-Dollar etabliert. Auch bei negativem Marktumfeld sollte der Kurs dieses Niveau dennoch nicht unterschreiten.