Vartaim freien Fall

Der Deutsche Aktienindex ist jetzt in einer spannenden Phase angekommen. Nachdem der Markt gestern auf ein neues Rekordhoch gestiegen ist, dürfte sich heute entschieden, ob sich die Rally oberhalb dieses Niveaus fortsetzt oder der Index nach einer guten Börsenwoche erst einmal in eine technische Korrektur einschwenkt. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets vor.

In beiden Fällen wäre mit den aktuell fast ausschließlich positiven Quartalsberichten und der trotz Tapering anhaltend lockeren Geldpolitik dennoch eine gute Ausgangssituation für eine Jahresendrally gegeben.

Der Batteriehersteller Varta muss seine Prognosen für das Gesamtjahr bei Umsatz und Gewinn nach unten korrigieren. Die Gründe hierfür sind mit den globalen Lieferkettenproblemen und Rohstoffknappheit nicht überraschend. Gerade aber in der aktuellen Berichtssession, in der nahezu jedes Unternehmen positive Zahlen verkündet, wird eine solche schlechte Nachricht im Aktienkurs härter abgestraft als üblich, die Aktie befindet sich mit minus 20 Prozent im freien Fall. Anleger sollten nun vor allem den 11. November im Blick haben, an dem das Unternehmen seine Bücher für das dritte Quartal öffnet.

Ein weiteres Unternehmen, das schon gestern in der aktuellen Berichtssession nicht überzeugen konnte, war Moderna. Der Impfstoffhersteller konnte die Erwartungen der Analysten mit Vorlage der Zahlen nicht erfüllen. Statt eines prognostizierten Umsatzes von 6,2 Milliarden wurden es nur fünf Milliarden Euro. Auch hier die Reaktion des Aktienkurses entsprechend. Besonders bitter hierbei ist, dass der Konkurrent Biontech seine Prognosen für das Jahr sogar erhöht hat. Moderna könnte nach dem gestrigen Kursrutsch eine interessante Aktie in der nächsten Berichtssaison werden.