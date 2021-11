Die USA haben großen Nachholbedarf beim Ersatz synthetischer Lebensmittelfarbe. Algen könnten eine Lösung sein.

Bei der Verwendung natürlicher Lebensmittelfarben ist Europa den USA um Jahre voraus. Aber auch in den USA wächst inzwischen der Druck auf Lebensmittel- und Getränkeriesen wie PepsiCo Inc., Coca Cola Co. oder Mars Inc., da Wissenschaftler vor Krebsrisiken warnen. Das könnte einen riesigen Markt für natürliche Farben eröffnen, die aus Algen gewonnen werden können!

In diesem Jahr hat das kalifornische Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) eine mehrjährige Folgestudie zu synthetischen Lebensmittelfarbstoffen abgeschlossen, die die Ergebnisse eines Anfang 2010 vom Center for Science in the Public Interest (CSPI) veröffentlichten Berichts bestätigte. Darin wurde festgestellt, dass weit verbreitete Lebensmittelfarbstoffe - darunter Rot 40, Gelb 5 und Gelb 6, die 90 % der in Lebensmitteln vorkommenden synthetischen Farbstoffe ausmachen - potenziell krebserregend sind und bei Kindern auch Hyperaktivität und Verhaltensstörungen hervorrufen können.