Varta – Zeit für ein SPEZIAL!

Liebe Leser, Varta kommt massiv unter die Räder und die Stopp-Loss-Welle wird deutlich forciert von hohen Positionen, die bei rund 105 Euro liegen. Ein großes Börsenmagazin war massiv Varta long und dies kommt nun in die Abrechnung. Wir glauben – das Level um 100 ist jetzt eine sehr schöne Einstiegsgelegenheit, so wie das Level oberhalb 150 klares Level für Gewinnmitnahmen war. Aber auch generell kann man mit Varta wunderbar traden. Deshalb heute am Nachmittag – ein VARTA SPEZIAL für all unsere Abonnenten unter www.feingold-academy.com/boersendienst.

Warum am Nachmittag erst? Weil der Markt gerade die Volatilität neu einwertet und erst dann viele Produkte faire und gescheite Preise haben werden. Dies zeigt unsere Erfahrung aus den letzten Jahren mit Varta und anderen so hoch volatilen Titeln. Übrigens – kurios: Unser Inliner HB0T9U klettert 40% obgleich die untere Barriere näher als die obere war heute früh. (Daniel diese Woche bei n-tv sehen Sie übrigens hier bei Interesse..)

Schauen wir kurz Richtung Depots: Wir hatten vorletzte Woche den Call auf Varta im Optionsscheindepot verkauft und schlagen jetzt neu zu. Wir haben spannende Papiere gefunden, nicht bloß Turbos, sondern 2 weitere richtig gute Investments auf Varta. Wer Lust hat uns zu folgen – hier geht es zu unserem Abo. Übrigens notieren alle Depots auf Rekordlevel und dank Airbnb ist das Markenwertportfolio mit mehr als 20 Titeln seit gestern auch mit 100% der Aktien im Plus, viele davon dreistellig. Auch dieses Portfolio finden Sie unter www.feingold-academy.com/boersendienst.