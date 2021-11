Anzeige

Zero Waste: EcoGraf will auch die Beiprodukte der Batteriegraphitherstellung zu Geld machen, was auch die Umwelt schonen würde.

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) setzt beim Betrieb seiner Batterie-Anoden-Anlage in Westaustralien konsequent auf eine Null-Abfall-Strategie. Um auch Reststoffe, die bei der Produktion anfallen, bestmöglich zu verwerten, hat das Unternehmen Entwicklungsprogramme in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten für die drei Nebenprodukte angestoßen. Es geht um die Kategorien GreenRECARB, EcoCEM und hpFINES. Hinter den Abkürzungen verbergen sich Aufkohlungsmittel für die Stahlindustrie, Leitfähigkeitsverbesserer für Alkalibatterien und gereinigte Feinstoffe für spezielle Industrieanwendungen, die schmierende, thermische oder feuerfeste Eigenschaften erfordern. Diese Entwicklung biete die Möglichkeit, höherwertige Kundenmärkte zu erschließen und die wirtschaftlichen und nachhaltigen Vorteile des einzigartigen EcoGraf™-Reinigungsprozesses zu maximieren, heißt es in der heutigen Pressemitteilung des Unternehmens.