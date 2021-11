Varta wurde “durchgereicht”

Liebe Leser, Varta kommt massiv unter die Räder und die Stopp-Loss-Welle wird deutlich forciert von hohen Positionen, die bei rund 105 Euro liegen. “Bei einer Aktie mit derart hohem Anteil an privaten Anlegern ist es nicht ungewöhnlich, dass der Kurs nach unten durchgereicht wird”, erklärt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets. Er führt weiter aus, dass Varta “technisch mit dem Test der 100 Euro-Marke und dem Rückerobern der 105er-Marke spannendes Terrain betreten hat. Damit könnte die Aktie nun erst einmal “sauber” dein

Ein großes Börsenmagazin war massiv Varta long und dies kam ab 8 Uhr am Freitag in die Abrechnung. Wir glauben – das Level um 100 / 110 Euro ist jetzt eine sehr schöne Einstiegsgelegenheit, so wie das Level oberhalb 150 klares Level für Gewinnmitnahmen war. Aber auch generell kann man mit Varta wunderbar traden. Deshalb heute am Nachmittag – ein VARTA SPEZIAL für all unsere Abonnenten unter www.feingold-academy.com/boersendienst.