Borussia Dortmund Shifts to Q1 Net Profit of EUR 32.1 Million from Loss Last Year Autor: PLX AI | 05.11.2021, 13:03 | | 25 0 | 0 05.11.2021, 13:03 | (PLX AI) – Borussia Dortmund Q1 pretax profit EUR 37.7 million vs EUR 36 million loss last year.Q1 net income EUR 32.1 million vs EUR 35.8 million loss last yearQ1 revenue EUR 94.1 millionQ1 EBITDA EUR 68.1 millionConsolidated revenue amounted to … (PLX AI) – Borussia Dortmund Q1 pretax profit EUR 37.7 million vs EUR 36 million loss last year.Q1 net income EUR 32.1 million vs EUR 35.8 million loss last yearQ1 revenue EUR 94.1 millionQ1 EBITDA EUR 68.1 millionConsolidated revenue amounted to … (PLX AI) – Borussia Dortmund Q1 pretax profit EUR 37.7 million vs EUR 36 million loss last year.

Q1 net income EUR 32.1 million vs EUR 35.8 million loss last year

Q1 revenue EUR 94.1 million

Q1 EBITDA EUR 68.1 million

Consolidated revenue amounted to EUR 94.1 million (previous year: EUR 56.5 million), of which EUR 3.3 million (previous year: EUR 0.2 million) from match operations, EUR 46.4 million (previous year: EUR 23.1 million) from TV marketing, EUR 28.4 million (previous year: EUR 22.4 million) from advertising, EUR 10.6 million (previous year: EUR 8.2 million) from merchandising, and EUR 5.4 million (previous year: EUR 2.6 million) from conference, catering and miscellaneous

Net transfer income, which comprises gross transfer proceeds less residual carrying amounts and transfer costs, amounted to EUR 59.5 million (previous year: EUR 5.2 million)



Borussia Dortmund Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Borussia Dortmund Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer