Valmet / Neles Deal Delayed Until up to April 1, 2022

(PLX AI) – Neles Corporation and Valmet Oyj say target for completion of the merger on or before April 1, 2022.Neles and Valmet say regulatory review processes taking longer than previously estimated

Neles and Valmet say regulatory review processes taking longer than previously estimated

The length of the regulatory review processes has been impacted by third-party statements submitted to competition authorities, the companies say



Neles Corporation Aktie





