Tesla, Nel oder VW – Favoriten für die Zukunft

Wohin geht der Trend in der Automobilindustrie? Tesla hat weit vorgelegt und Elon Musk ist seit diesem Monat der reichste Mensch der Welt. Wir möchten jedoch nicht vorgreifen und hierbei den Autosektor mit Daniel Saurenz einmal untersuchen – hier geht’s zum Video. Wie skizziert sich dies in den Aktienkursen und wussten Sie schon, dass sich die Daimler-Aktie seit dem Coronatief an den Aktienmärkten vervierfacht hat? Neue Trends könnte Lucid Motors oder auch weitere Hersteller einleiten. Erste Automobile werden bereits ausgeliefert und glänzen mit technischen Höchstleistungen. Oder ist Wasserstoff die nächste Technologie, in die man investieren könnte? Mit Nel Asa haben wir auch dazu einen Kandidaten, der am Aktienmarkt heiss diskutiert wird.