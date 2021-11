Sixt Update

Nach einem Kursstand von 33,30 Euro im März 2020 wechselte der Trendverlauf zur Oberseite, Ende selben Jahres gelang es sogar einen mittelfristigen Abwärtstrend zu überwinden und über die Hürde von 103,40 Euro zu springen. Im Sommer konnten sogar die Höchststände aus Mitte 2018 überwunden werden, dies läutete eine weitere Rallyestufe bis auf 170,00 Euro ein. Investierte Anleger sollten nun ihre Stopps merklich nachziehen oder aber ihre Gewinne sukzessive in Sicherheit bringen.

Rallyeende absehbar

Noch kann die Sixt-Aktie theoretisch in den Bereich von 173,10 Euro zulegen, von da an wird es jedoch extrem schwierig werden weitere Gewinne durchzudrücken. Tendenziell sind demnächst Abschläge auf 160,00 und darunter auf 152,70 EUR zwingend einzuplanen, eine gesunde Konsolidierung könnte sogar in den Unterstützungsbereich zwischen 119,70 und 132,60 Euro abwärtsreichen. Eine Fortsetzung der steilen Rallye wird dagegen nicht favorisiert, dazu ist das Wertpapier viel zu sehr überhitzt.