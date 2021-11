Neumodellierung der Reserven führt zur Kurszielanhebung.

Schon in der Vergangenheit hatte sich der Analyst Stéphane Foucaud von Auctus Advisors sehr positiv zu ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) und seiner Ölproduktion im Wiener Becken geäußert. Die in dieser Woche von ADX vorgelegte Erhöhung der modellierten Reserven hat ihn zu einer Revision seiner Analyse und zu einer Anhebung des Kursziels auf 0,045 AUD veranlasst.

An der überaus positiven Grundeinschätzung zum Unternehmen hat sich nicht das Geringste verändert. Noch immer hält Stéphane Foucaud ADX Energy für stark unterbewertet und er sieht sich in seiner Einschätzung durch das Gutachten, das RISC in dieser Woche zu den Reserven im Wiener Becken vorgelegt hat, bestätigt. Er selbst hatte den Wert der Reserven in einer früheren Analyse auf 11 Millionen Euro beziffert. RISC attestierte den erhöhten Reserven in dieser Woche auf der Basis eines Ölpreises von 65 US-Dollar je Barrel einen Wert von 16 Millionen Euro.