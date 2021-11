Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Siemens Gamesa FY Revenue Just Under Consensus; Sees 2-7% Decline Next Year (PLX AI) – Siemens Gamesa FY revenue EUR 10,198 million vs. estimate EUR 10,250 million.FY EBIT margin -0.9%Siemens Gamesa FY22 revenues expected to decline between 2% and 7%Siemens Gamesa FY22 EBIT margin seen between 1% and 4%Long-term vision …