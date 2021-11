Die Übertreibung der Marktteilnehmer in puncto Erwartungen an die Impfstoffhersteller trieb die Aktie von Moderna auf ein Rekordhoch von 497,49 US-Dollar bis Anfang August aufwärts, das entspricht seit Jahresbeginn einem Wertzuwachs von X Prozent. Jetzt aber kehrte Ernüchterung ein, seit den Jahreshochs tendiert das Wertpapier steil abwärts und beschleunigte seinen Ausverkauf in den letzten Tagen sogar. Zeitgleich steuert das Papier jedoch auf markante Unterstützungsniveaus zu, die zeitweise für eine Stabilisierung sorgen dürften, sodass sich an dieser Stelle wieder entsprechende Handelschancen ergeben könnten. Noch aber beherrscht blanke Panik das Handelsgeschehen in der Moderna-Aktie.

Extreme Volatilität

Die charttechnische Auswertung der Moderna-Aktie offenbart kurzfristig weiteres Abschlagspotenzial auf 211,00 US-Dollar, darunter auf das projizierte Kursziel um 186,65 US-Dollar, was auch den Zwischenhochs aus Anfang dieses Jahres entspricht und eine klare Unterstützung darstellt. Gelingt es an dieser Stelle eine Stabilisierung herbeizuführen, könnte schon bald eine dynamische Aufholjagd starten und sich für entsprechende Long-Positionen anbieten. Hieran sollten sich allerdings nur sehr erfahrene Händler herantrauen, die Volatilität könnte einen sehr schnell wieder aus dem Markt werfen. Ziele wären in diesem Szenario im Bereich des EMA 200 bei 270,58 US-Dollar zu finden, darüber um 292,87 US-Dollar und somit den Oktobertiefs. Höhere Anstiegschancen werden dem Papier zunächst nicht zugetraut.