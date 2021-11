Der Nasdaq wird weiter steigen, weil die Tech-Rally ewig weiter gehen wird - so lautet das Mantra der Finanzmärkte. Und tatsächlich: heute überschritt der Nasdaq erstmals die Marke von 16.000 Punkten

Der Nasdaq wird weiter steigen, weil die Tech-Rally ewig weiter gehen wird - so lautet das Mantra der Finanzmärkte. Und tatsächlich: heute überschritt der Nasdaq erstmals die Marke von 16.000 Punkten - vor der Corona-Pandemie stand der Tech-Index noch unter der Marke von 10.000 Punkten! Aber die Indikatoren zeigen negative Divergenzen beim Nasdaq - und heute passiert Ungewöhnliches: seit der Meldung über die Corona-Pille von Pfizer fällt der Nasdaq zurück - und das in Tandem mit den US-Renditen! Das ist sehr ungewöhnlich, denn normalerweise sind fallende US-Renditen gut für die Tech-Werte. Was ist da los? Ist eine Pille der game changer für das goldene Jahrzehnt der Tech-Werte? Zeit für Value-Aktien?

Hinweis aus Video: "Pfizer-Durchbruch stürzt BioNTech, Moderna und Valneva in den Keller"

Das Video "Eine Pille als game changer - Ende der Tech-Rally?" sehen Sie hier..