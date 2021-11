Mit Spannung wurden die Zahlen des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines erwartet.

Mit Spannung wurden die Zahlen des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines erwartet. Am 27. Oktober veröffentlichte das Unternehmen schließlich die frischen Quartalsergebnisse.

Die Qualität der Zahlen vermochte es nicht, dem Aktienkurs positive Impulse zu geben. Eher Gegenteiliges war zunächst der Fall. Die Marktakteure wurden nicht so wirklich warm mit den Zahlen von Agnico Eagle Mines und schickten die Aktie in einer ersten Reaktion gen Süden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 20.09. zu Agnico Eagle Mines Agnico Eagle Mines hieß es unter anderem „[…] Der jüngste Schwächeanfall des Goldpreises setzte auch die Aktie des Goldproduzenten Agnico Eagle Mines unter Druck. Die vermeintlich gut ausgebaute Unterstützung bei 55 US-Dollar hielt diesem Druck nicht Stand. Die Aktie tauchte in der letzten Handelswoche darunter ab. Damit wurde nun ein veritables Verkaufssignal ausgelöst, das die Aktie womöglich noch einmal in den Bereich 52 / 50 US-Dollar führen könnte. Sollte es auch darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage vonnöten werden. Für die Oberseite gilt weiterhin – ein Vorstoß über die 60 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen. […]“.

Die beiden Zonen um 50 US-Dollar und 60 US-Dollar bestimmten auch in der Folgezeit das Handelsgeschehen. Im Vorfeld der Zahlen kämpfte sich Agnico Eagle Mines in Richtung der 60 US-Dollar vor, verlor im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung jedoch wieder den Kontakt zu diesem Widerstand.

Agnico Eagle Mines legte ein ambivalentes Zahlenwerk vor. Das Unternehmen wies für das September-Quartal einen Umsatz in Höhe von 974,065 Mio. US-Dollar aus; nach 980,612 Mio. US-Dollar Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Deutlicher fiel hingegen der Rückgang beim Gewinn aus. Agnico Eagle Mines gab den Nettogewinn in Q3 / 2021 mit 114,482 Mio. US-Dollar an; nach 222,654 Mio. US-Dollar in Q3 / 2020.

Kurzum. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen ging die Aktie erst einmal in die Knie. Neues Aufwärtsmomentum muss somit nun her! Möglicherweise könnte es frische Impulse seitens der Goldpreisentwicklung geben. Das Edelmetall konnte die Handelswoche oberhalb von 1.800 US-Dollar abschließen. Noch ist aus charttechnischer Sicht nicht viel gewonnen, doch sollte es Gold gelingen, den Vorstoß über die 1.830 US-Dollar auszudehnen, wäre das ein wichtiger Fingerzeig. In Bezug auf Agnico Eagle Mines gilt: Die Aktie muss über die 60 US-Dollar und darf nicht unter die 50 US-Dollar.