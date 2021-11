Kurz und knapp von der GOLDINVEST Redaktion präsentiert

Durchbruch für Cybin Inc. (NEO CYBN / NYSE American CYBN / WKN A2QJAV)! Wie soeben gemeldet wurde, hat die US-amerikanische Rauschgiftbehörde dem Biotechunternehmen, das sich der Erforschung und Entwicklung sogenannter psychedelischer Medikamente widmet, eine Lizenz erteilt, die es der Company erlaubt, in wesentlich größerem Umfang in den eigenen Laboren zu forschen!



Die DEA (Drug Enforcement Agency) erteilte eine so genannte „Schedule I“ Herstellungslizenz, die eine bundesstaatliche Voraussetzung für jeden Forschenden / Gesellschaft ist, die plant, kontrollierte Substanzen zu untersuchen, zu analysieren oder herzustellen, die in die Klassifizierung Schedule I fallen. Und dazu gehören auch psychedelische Stoffe wie Psilocybin, der Wirkstoff aus halluzinogenen Pilzen.

ADX Energy: Buy-Rating bestätigt und höheres Kursziel

Schon in der Vergangenheit hatte sich der Analyst Stéphane Foucaud von Auctus Advisors sehr positiv zu ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) und seiner Ölproduktion im Wiener Becken geäußert. Die in dieser Woche von ADX vorgelegte Erhöhung der modellierten Reserven hat ihn zu einer Revision seiner Analyse und zu einer Anhebung des Kursziels auf 0,045 AUD veranlasst.

EcoGraf meldet Fortschritte bei „Null-Abfall-Strategie"

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) setzt beim Betrieb seiner Batterie-Anoden-Anlage in Westaustralien konsequent auf eine Null-Abfall-Strategie. Um auch Reststoffe, die bei der Produktion anfallen, bestmöglich zu verwerten, hat das Unternehmen Entwicklungsprogramme in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten für die drei Nebenprodukte angestoßen.

Algen können krebserregende Lebensmittelfarbe in Amerikas Lieblingssnacks ersetzen

Bei der Verwendung von natürlichen Lebensmittelfarben ist Europa den USA um Jahre voraus. Aber auch in den USA wächst inzwischen der Druck auf Lebensmittel- und Getränkeriesen wie PepsiCo Inc., Coca Cola Co. oder Mars Inc., da Wissenschaftler vor Krebsrisiken warnen. Das könnte einen riesigen Markt für natürliche Farben eröffnen, die aus Algen gewonnen werden können!

American Rare Earths: Erste Kernbohrungen auf Halleck Creek 2022

Im Juni 2021 hat American Rare Earths Limited (ASX: ARR, FSE: 1BHA) mit dem Halleck-Creek-Projekt im US-Bundesstaat Wyoming ein drittes Seltene-Erden-Projekt in den USA akquiriert. Es wurde in der Zwischenzeit zur Bohrreife entwickelt, sodass die ersten Kernbohrungen dort im Frühjahr 2022 beginnen können.

Hyundais Turbo: Desert Gold sichert sich zwei strategische Goldzonen

Mit dem Ausstellungsdatum 1. November ist es offiziell: Desert Gold Ventures Inc. (TSX.V: DAU, FRA: QXR2) hat seinem 440 km² großen SMSZ Projekt im Westen von Mali nochmals zwei strategisch wichtige Goldzonen mit einer Gesamtfläche von 30,6 km² hinzugefügt. Der Erwerb der Kolomba Lizenz, mit den beiden Teilprojekten Mogoyafara South und Linnguekoto West am südlichen Rand des SMSZ Projekts, könnte für das Unternehmen einen Schlüsselmoment darstellen.

A.I.S. Resources startet zweites Bohrprogramm auf Fosterville Toolleen

A.I.S. Resources (TSXV: AIS, FRA: 5YHA) hat mit Aircore/RC-Bohrungen auf seinem Projekt Fosterville-Toolleen in direkter Nachbarschaft der berühmten Fosterville Mine von Kirkland Lake in den Goldfeldern von Victoria begonnen. In diesem zweiten Bohrprogramm peilt AIS zunächst 20 Bohrlöcher an. Das Gesamtprogramm soll 42 Bohrlöcher umfassen. Die Bohrlochtiefe wird im Durchschnitt 65 Meter betragen.

Etruscus Resources macht Fortschritte auf Lewis Projekt in Neufundland

Etruscus Resources Corp. (CSE: ETR; FRA: ERR) hat sein erstes grundstücksweites Boden- und Gesteinsprobenahmeprogramm auf dem neu erworbenen Goldgrundstück Lewis in Zentralneufundland abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.920 Boden- und 60 Gesteinsproben (Klicken Sie hier, um die Karte anzuzeigen).

First Graphene: Drittes Masterbatch aus der PureGRAPH®-Familie

Die Weiterentwicklung der PureGRAPH®-Masterbatch-Familie schreitet zügig voran, denn mit dem neuen Bitumen-Masterbatch adressiert First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) einen bedeutenden Markt mit einem weltweiten Volumen von 60 Milliarden US-Dollar: den Straßenbau und verwandte Asphaltanwendungen.

Goldplay sichert sich Zugriff auf historische Kupfer -und Goldminen

Bislang hatte Goldplay Mining (TSXV AUC / FXS 9FY) vor allem von seinen vielversprechenden Kupfer- und Goldprojekten in Kanada berichtet, wo man bereits gute Fortschritte erzielt hat. Doch im Hintergrund trieb CEO Catalin Kilofliski auch die Aktivitäten der Gesellschaft in Portugal voran – und konnte nun eine Explorations- und Konzessionsvereinbarung direkt mit der portugiesischen Regierung in Bezug auf gleich vier spannende Projekte melden

In Idaho und Nevada: Silver Hammer dreht mächtig auf!

Unter der Führung des neuen CEOs Morgan Lekstrom – zuvor bereits President des Unternehmens – dreht Silver Hammer Mining (WKN A3C4PX / CNX HAMR) mächtig auf. Zuletzt meldete die Company den Beginn der Bohrungen auf der ehemals produzierenden Silver Strand-Mine in Idaho. Silver Hammer wird sich dabei vor allem auf Untertagebohrungen konzentrieren, aber auch ausgewählte Bohrlöcher mit geringerer Tiefe von der Oberfläche aus abteufen.

Goldplay Mining

meldet Grundstücksdeal mit der Regierung Portugals!

Goldplay Mining (TSXV AUC / FWB 9FY) verfügt bereits über spannende Projekte in Kanada, wo man Potenzial auf eine große Entdeckung sieht. Jetzt aber meldet das Unternehmen eine Deal, mit dem man sich gleich mehrere, ehemals produzierende Kupfer- und Goldminen in Portugal sichert!



Wir konnte mit CEO Catalin Kilofliski sprechen und ihm dazu und zur weiteren Entwicklung des Unternehmens auf den Zahn fühlen.

