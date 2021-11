USD/JPY Rücksetzer an 2018‘er Hochs Gastautor: Ingmar Königshofen | 08.11.2021, 07:00 | | 59 0 | 0 08.11.2021, 07:00 | Zwischen Ende 2018 und Mitte dieses Jahres folgte das Währungspaare einem breiten Abwärtstrend und fiel zeitweise in den Bereich von 101,00 JPY zurück. Erst Anfang dieses Jahres besserte sich die Lage und erlaubte es zunächst an 110,00 JPY damit an die obere Trendkanalbegrenzung zulegen. Nach sehr volatilen Ausschlägen im Sommer konnte schließlich ein Befreiungsschlag erfolgen und führte das Paar direkt an die Hochs Ende 2018 aufwärts. Dort läuft nun seit einigen Tagen eine abwärts gerichtete Konsolidierung ab. Sollte sich eine dritte Kaufwelle anschließen, würde dies Impulscharakter für die nächsten Monate auslösen können. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt zumindest enger abgesichert werden, aber auch Gewinnmitnahme kommen jetzt selbstverständlich in Betracht. Weitere Abschläge einplanen Kurzfristig erhält das Paar USD/JPY im Bereich von 113,35 JPY Unterstützung, darunter werden aber Rückläufer an die beiden Kursspitzen aus 2019/2020 um 112,15 JPY sehr wahrscheinlich, ein weiteres potenzielles Ziel der Konsolidierung kann sogar um 111,00 JPY ausgerufen werden. Ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb von 115,00 JPY würde dagegen für eine dritte Kaufwelle mit Kurspotenzial an 116,5656 JPY sprechen, hierauf könnte dann entsprechenden Positionen abgeschlossen werden. USD/JPY (Wochenchart in Yen) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Fazit Unterhalb der Kursmarke von 113,20 JPY nehmen die Risiken für eine Ausweitung der laufenden Konsolidierung auf 112,15 JPY, darunter sogar glatt 111,00 JPY merklich zu. Hierauf könnte man durchaus über ein kurzfristiges Short-Engagement darauf setzen, allerdings liegen die Gefahren im weiter intakten Aufwärtstrend. Daher sollten sich nur erfahrene Anleger hieran trauen, in der Spitze könnte durch das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX156X eine Rendite von 120 Prozenterzielt werden. Entsprechende Zielmarken im Schein ergeben sich bei 2,46 und 3,48 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 114,10 JPY vorläufig nicht unterschreiten, daraus ergibt sich ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 0,75 Euro. Seite 2 ► Seite 1 von 2 USD/JPY jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

USD/JPY





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer