Alm. Brand Publishes Prospectus for DKK 10.47 Billion Rights Issue (PLX AI) – Alm. Brand A/S initiates rights issue and publishes prospectus.Alm. Brand rights issue subscription price of DKK 7.55 per New ShareAlm. Brand subscription ratio of 9:1Alm. Brand gross proceeds of the Offering will be DKK 10.47 billion in …