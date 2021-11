Am 28. Oktober verkündete Amazon seine Bilanz für das 3. Quartal 2021 zum 30. September. Dabei erzielte Amazon einen Quartalsumsatz in Höhe von 110,8 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung um 15 Prozent im Vergleich zum Q3 2020 entspricht. Erstmals überstieg dabei der Umsatz mit Dienstleistungen wie etwa Amazon Web Services den Umsatz aus Produktverkäufen. Dabei verzeichnete der Konzern einen Nettogewinn von 3,16 Milliarden US-Dollar, was wiederum ca. nur der Hälfte des Nettogewinns aus dem Q3 2020 gleichkommt. Der Gewinn pro Aktie lag in Q3 2021 bei 6,12 US-Dollar. Der Gewinnausblick für das Q4 2021 ist ebenfalls verhalten und wird zwischen 0 und 3 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Nettoumsatz wird voraussichtlich zwischen 130 und 140 Milliarden US-Dollar liegen oder im Vergleich zum vierten Quartal 2020 zwischen 4 und 12 Prozent wachsen.

Zum Chart

Die Aktie von Amazon verlor ab dem 29. Oktober 2021 nachbörslich um mehr als 4 Prozent an Wert, konnte sich aber in den letzten drei Handelstagen wieder um 7 Prozent erholen. Längerfristig betrachtet hat der Kursverlauf seit Anfang August 2020 eine Seitwärtsrange ausgebildet, die zwischen den Levels 2899,81 US-Dollar und 3552,25 US-Dollar eingefasst ist. Seit März 2021 ist eine zaghafte Aufwärtsdynamik zu beobachten gewesen, welche durch die Veröffentlichung des Q2-Zahlenwerks am 30. Juli 2021 aber zu einem 8,23 prozentigen Kursrückgang in Form eines Gaps führte und den Trend beendete. Danach lässt der Kursverlauf die Interpretation einer Dreiecksformation zu, die sich gerade lehrbuchmäßig in Trendrichtung nach oben aufgelöst. Nachdem die Veröffentlichung der Quartalszahlen nur wenige Tage alt ist, spielen Faktoren wie eine mögliche Jahresendrally am breiten Markt eine zunehmenden Rolle für die Aktie. So tendiert das Papier dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,00 % zu reagieren.