Kunststoffhersteller Covestro hebt nach einem starken dritten Quartal die Jahresprognose an. Das operative Ergebnis konnte fast verdoppelt werden. Warum Analysten weiterhin optimistisch sind.

Der Kunststoffkonzern Covestro erwartet nach dem Wachstum im dritten Quartal nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 3,0 und 3,2 Milliarden Euro statt der bislang in Aussicht gestellten 3,1 Milliarden. Der Aktienkurs legte vorbörslich zu, und startete mit einem Plus in die Woche.

Covestro, das beispielsweise Materialien für Autositze und Smartphone-Hüllen herstellt, profitierte unter anderem von starker Nachfrage und Preiserhöhungen.