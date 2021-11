Biontech – Check zum Wochenstart

Liebe Leser, zum Freitag Abend auch für alle Nicht-Abonnenten in aller Kürze einen kleinen Service: Die technische Lage bei Biontech knackig kompakt: Kurzfr. jetzt stark überverkauft. Abstand GD 21: -21%. Markiert (bei uns im großen Chartcheck) alle Fälle ab -17%, dort war mit Ausnahme im Aug 20 das Tief. Test 200 USD (55% vom Top), Abstand GD 21 dann -25% => vgl. Dez 20. höchster Tagesverlust seit März 2020, unten im Bild (bei Interesse für alle Abonnenten – erfragen bei uns per mail) Tage mit Verlusten. Bisher >-15% fast immer nach vorheriger Rally. (HIER geht es zu unserem Abonnenten-Bereich via Digistore). GD 200 Test, Aufwärtstrend und horizontale Wendemarke um 190/200. Soviel zu Biontech, das gleiche haben wir für Euch als Service zu Varta im Abo-Dienst. Im Video besprochen – was nun mit Varta und Biontech.

Kommen wir nun zum Markt. Was für ein Handelstag. Wir könnten den halben Markt rauf und runter erzählen, man schaue nur in den USA auf Peloton, Moderna, Expedia oder Pfizer und Merck – was für Bewegungen. Aber – im Turbo-Dienst profitiert die Lufthansa mit unserem Turbo-Bull mal so richtig davon, dass alles was Tourismus heißt durch die Decke geht. Wer gestern in den Discount-Call auf Airbnb rein ist oder im Markenwertportfolio den Titel hat, der hat Spaß. Zu Biontech und dem Absturz und zu Moderna – ebenfalls ein frisches, hervorragendes Produkt heute am Nachmittag für Euch. Chance-Risiko – besser als in der Aktie! Versprochen! Und wichtig – jetzt nicht sinnlos alles wegwerfen, was Biontech heißt, sondern sich helfen lassen und sinnvoll ggf. umstrukturieren. Mit Ruhe und Bedacht, ohne Panik.