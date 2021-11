Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KSB Raises Outlook Across the Board After Q3 Earnings Report (PLX AI) – KSB 9-month orders EUR 1,831 million, up 13%.9-month revenue EUR 1,706 million, up 6%Outlook FY EBIT EUR 135-145 million, up from EUR 80-120 million previouslyOutlook FY order intake EUR 2,350-2,450 million, up from EUR 2,150-2,450 …