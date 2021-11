Im Jahr 2020 gehörte Teamviewer zu den viel diskutierten Corona-Profiteuren, woraufhin die Aktie nach oben gekauft wurde, als gäbe es kein Morgen mehr.

Geschäftsmodell und Absatzmärkte

Bewertung

Im Jahr 2020 gehörte man zu den viel diskutierten Corona-Profiteuren, woraufhin die Aktie nach oben gekauft wurde, als gäbe es kein Morgen mehr. Dass hier früher oder später Luft abgelassen werden musste, war klar. Teure Werbedeals mit Manchester United (Trikotsponsor) sowie dem Formel-1-Team von Mercedes sorgten für einen deutlichen Abverkauf der Aktie, nachdem der Titel bereits den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Enttäuschende Quartalszahlen zu Q2 und Q3 sowie ein gesenkter langfristiger Ausblick (Billings-Wachstum innerhalb 2023 in den Bereich von 700 Millionen Euro statt der angepeilten Milliarde) sorgten schlussendlich für einen Kursabsturz, der sich gewaschen hat.

Mit rund 628.000 Kunden und Installationen auf über zwei Milliarden Endgeräten weltweit bietet Teamviewer Lösungen zur Fernwartung, digitalen Kommunikation und Kollaboration. Von Industrieanlagen über medizinische Geräte bis hin zu Kaffeeautomaten – überall können die Lösungen der Göppinger genutzt werden, um auftretende Probleme schnell und aus der Ferne zu lösen.

Ein weiteres Standbein, das man sich mit intelligenten Übernahmen ausgebaut hat, liegt in Augmented-Reality-Lösungen, die beispielsweise in Logistikzentren oder der Autoindustrie bereits vielfach eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um ein besonders aussichtsreiches Zukunftsfeld. Nicht von ungefähr kommt also die kürzlich verkündete Partnerschaft mit Google, über die man Teamviewer-Software mit der Datenbrille Google Glass kombiniert.

Auch bei Cashkurs*Trends sind wir bei Teamviewer involviert. Auch unsere Position befindet sich deutlich im Minus. Verkaufen kommt für uns angesichts der Zukunftschancen allerdings nicht in Frage – ganz im Gegenteil. Wir beobachten den Titel laufend und warten geduldig auf die Gelegenheit zum Nachkauf

Ein hartes Stück Arbeit, das vor der Aktie liegt. Der Weg zurück nach oben wird gewiss schwieriger als der Absturz. Von einer Bodenbildung kann auch trotz der jüngsten Kursgewinne nicht die Rede sein. Erst oberhalb von 24 Euro würde sich das Chartbild auf neutral stellen, während Kurse unter 12,50 für weitere Schwäche sprechen würden.

Bewertung

Im Jahr 2020 gehörte man zu den viel diskutierten Corona-Profiteuren, woraufhin die Aktie nach oben gekauft wurde, als gäbe es kein Morgen mehr. Dass hier früher oder später Luft abgelassen werden musste, war klar. Teure Werbedeals mit Manchester United (Trikotsponsor) sowie dem Formel-1-Team von Mercedes sorgten für einen deutlichen Abverkauf der Aktie, nachdem der Titel bereits den Rückwärtsgang eingelegt hatte. Enttäuschende Quartalszahlen zu Q2 und Q3 sowie ein gesenkter langfristiger Ausblick (Billings-Wachstum innerhalb 2023 in den Bereich von 700 Millionen Euro statt der angepeilten Milliarde) sorgten schlussendlich für einen Kursabsturz, der sich gewaschen hat.