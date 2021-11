Eine weitere Quelle könnte im absehbarer Zeit hinzukommen und ADX seine Ölproduktion in Österreich damit hoffentlich deutlich ausweiten.

Neben den Feldern im Wiener Becken will ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) nun auch die Ölproduktion in Oberösterreich vorantreiben. In der Nähe von Linz auf dem Konzessionsgebiet Anshof-1 werden am 15. November die Arbeiten zur Vorbereitung der Bohrstelle beginnen. Die nötige Genehmigung der österreichischen Behörden liegt inzwischen vor.

Wenn von ADX Energys österreichischen Bohrgebieten die Rede ist, dann sind zumeist die produzierenden Felder in Gaiselberg und Zistersfeld gemeint. Das könnte sich in Kürze ändern, denn ADX besitzt auch im Raum Linz in Oberösterreich entlang der Donau weitere Konzessionsgebiete. Für eines von ihnen mit dem Namen Anshof-1 hat die Gesellschaft inzwischen die Bohrgenehmigung erhalten. Schon am 15. November sollen die Arbeiten auf den Feldern beginnen und es wird erwartet, dass der Aufbau der Bohranlage etwa vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen wird.