Erfolgsverwöhnte Tesla-Aktionäre mussten am Montag einen ungewohnten Rücksetzer wegstecken. Wieder einmal war der Twitter-Account von Elon Musk für die Kursturbulenzen verantwortlich. Einige Analysten bleiben bullisch.

Eine Twitter-Umfrage von Tesla-Chef Elon Musk hat zum Wochenstart für Kursverluste bei E-Autobauer Tesla gesorgt. Die Papiere rutschten am Montagmorgen zeitweise unter die Marke von 1000 Euro. Musk hatte am Wochenende per Twitter-Umfrage gefragt, ob er ein Zehntel seiner Tesla-Anteile verkaufen soll, um mehr Steuern zu zahlen. In der Twitter-Umfrage stimmten 57,9 Prozent der gut 3,5 Millionen Befragten für den Aktienverkauf.

Musk, der insgesamt 17 Prozent der Tesla-Anteile hält, müsste demnach Aktien im Wert von rund 21 Milliarden US-Dollar verkaufen. Nach Berechnungen des Finanzdienstes Bloomberg entspricht das Paket 80 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens von Tesla-Aktien.