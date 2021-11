Florian Wagner (34), besser bekannt als Geldschnurrbart, ist Frugalist, Profisparer, Investor und Autor. Mit 40 will er in Rente gehen. Wie er das erreichen will, erfahren Sie in einem Exklusiv-Interview bei w:o.

wallstreet:online: Du bezeichnest Dich selbst als Frugalist. Lebensfreude ist nach Deinen Aussagen das oberste Ziel der Frugalisten. Ist aus Deiner Sicht finanzielle Freiheit die Voraussetzung, um glücklich im Leben zu sein? Geldschnurrbart: Klares Nein. Mehr finanzielle Unabhängigkeit (finanzielle Freiheit ist nur die oberste Stufe) ermöglicht mehr Freiheiten, was es uns leichter macht, die Lebensqualität zu erhöhen. Wenn die Tochter geboren wird in Teilzeit zu gehen, weniger finanzielle Sorgen, wenn das Auto kaputt geht oder als Gutverdiener eine "Rente mit 40"*. Wenn Geld verdienen zu einer Option wird, auf die man nicht mehr angewiesen ist, wählt man Arbeit, Projekte und Zeitumfang basierend auf der eigenen Motivation. Das merke ich heute in der Selbstständigkeit, die ich mehr genieße als mein Ingenieursjob mit festen Vorgaben damals. Dass mein Buch "Rente mit 40" direkt ein Bestseller* wurde zeigt, dass sich viele Angestellte nach einer Alternative sehnen und leider die Mehrheit den Job hauptsächlich des Geldes wegen ausüben.