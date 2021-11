Noch Anfang 2018 markierte Wacker Neuson bei 33,86 Euro ein stolzes Verlaufshoch, schwenkte anschließend jedoch in einen Abwärtstrend ein und fiel befeuert von der Corona-Pandemie bis März 2020 auf ein Verlaufstief von 7,80 Euro zurück. Dort drehte der Trend wieder zur Oberseite ab, noch Ende selben Jahres konnte der mittelfristige Abwärtstrend seit 2018 mit einem klaren Anstieg darüber beendet werden. Infolgedessen konnten in den letzten Monaten weitere Zugewinn generiert werden, diese reichten bis auf ein aktuelles Wochenhoch von 30,72 Euro aufwärts. Der steile Anstieg der letzten Wochen dürfte jedoch nicht folgenlos bleiben, ein Pullback würde sich durchaus als gesund erweisen und neuerliche Long/Chancen auf einem tieferen Niveau ermöglichen.

Doji-Wochenkerze

Sollte sich wie erwartet eine gesunde Konsolidierung einstellen, wären unterhalb von 30,00 Euro weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 28,48 Euro und darunter auf 25,88 Euro stark anzunehmen. Letzteres Niveau würde sich sehr gut für ein frisches Long-Investment mit Zielen an den Verlaufshochs aus Anfang 2018 bei 30,72 Euro anbieten. Ein direkter Anstieg über 31,00 dürfte die aktuelle Rallye unmittelbar fortsetzen und direkte Zugewinnen an die 2018’er Verlaufshochs ermöglichen.